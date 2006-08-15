Янукович прибыл в Сочи

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, В.ЯНУКОВИЧ прибыл в аэропорт „Адлер” г. Сочи, где его встретил губернатор Краснодарского края Александр ТКАЧЁВ.

В состав украинской делегации также входят министр экономики Владимир МАКУХА, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, народные депутаты Украины и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Олег ДЁМИН.

По информации пресс-службы КМУ, 16 августа В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с главой правительства Российской Федерации Михаилом ФРАДКОВЫМ.

В этот же день запланированы встречи руководителя украинского правительства с Президентом Республики Узбекистан Исламом КАРИМОВЫМ и Президентом Республики Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

В Сочи премьер-министр Украины также примет участие в протокольных мероприятиях в рамках неформального саммита ЕврАзЭС.