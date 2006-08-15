Плакали денежки: на Луганской таможне в ”Субару” нашли 2 миллиона долларов
16:33, 15 августа 2006Политика
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Продолжается дознание
Контрабандное перемещение валюты через таможенную границу Украины предотвращено работниками Управления СБУ, Луганской таможни и пограничниками.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, гражданин Украины следовал в Россию на автомобиле „Субару” через таможенный пост „Изварино” Луганской таможни.
Стражи порядка обнаружили спрятанные под задними сиденьями автомобиля около 1 млн. 900 тыс. долларов США.
Валюта изъята. Продолжается дознание.
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