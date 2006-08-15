Ющенко, Мороз и Янукович помолятся в Софийском соборе за Украину

В День Независимости в Софийском соборе в Киеве состоится молитва за Украину, в которой примут участие Президент Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник Президента Украины – руководитель Главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Маркиян ЛУБКИВСКИЙ сегодня на заседании Организационного комитета по подготовке и празднованию 15-й годовщины Независимости Украины.

По его словам, молитва начнется 24 августа в 9.00 и будет длиться до 9.45.

М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что в 10 час. высшие должностные лица государства примут участие в мероприятиях, которое будут проходить на Софийской площади и, в частности, прозвучит обращение Президента к украинскому народу.

С 12.00 до 13.00 будут проходить торжественные мероприятия на Майдане Незалежности, в частности официальная церемония поднятия украинского флага, а также будет артиллерийский салют. С 13.00 до 16.00 будет проходить праздничный концерт при участии художественных коллективов, а с 19.00 до 22.00 - молодежный праздничный концерт.

Он также отметил, что с 20.00 до 22.00 состоится прием в Софии Киевской, а в 22.00 в Киеве будет фейерверк.

Также М.ЛУБКИВСКИЙ сообщил, что 25 августа состоится открытие памятника Вячеславу ЧОРНОВИЛУ, а также открытие Мемориала героям Крут в Винницкой области при участии руководителей государства.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК отметил, что празднование 15-й годовщины Независимости проходит «в период достаточно противоречивый, насыщенный событиями в обществе, насыщенный скепсисом и вдохновением». Он отметил, что за 15 лет были сделаны «первые 15 шагов – разных и неуверенных, правильных и быстрых, а также ошибочных». Он отметил, что праздничные мероприятия должны показать, что «во взбудораженном обществе наступает момент истины». Д.ТАБАЧНИК выразил сожаление в связи с тем, что было «очень мало времени на подготовку празднования 15-й годовщины, поскольку лишь 3 июля появилось решение Президента в связи с этим».

М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что действительно времени на подготовку «было немного», но здесь есть объективные причины, «поскольку шло формирование правительства, и шел процесс политический».