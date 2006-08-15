Сегодня Янукович будет ужинать в узком кругу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с двухдневным визитом в город Сочи Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено участие премьер-министра Украины в рабочем ужине от имени главы правительства России Михаила ФРАДКОВА в узком кругу, а также присутствие на концерте мастеров искусств РФ для президентов стран – членов ЕврАзЭС.

16 августа украинский премьер планирует встретиться со своим российским коллегой с участием министров Украины и России, встретиться с Президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ и Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Кроме того, 16 августа в Сочи украинский премьер примет участие в открытии сельскохозяйственной выставки Республики Таджикистан вместе с президентами стран ЕврАзЭС.

Вечером В.ЯНУКОВИЧ отбудет в Ялту, где планирует провести встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

17 августа В.ЯНУКОВИЧ планирует вернуться в Киев.

Как сообщал УНИАН, 15-17 августа в Сочи состоится неформальный саммит глав государств - членов Евразийского экономического содружества. Сейчас членами ЕврАзЭС являются Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Украина имеет статус наблюдателя в этом содружестве.