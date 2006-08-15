Девять депутатов отказываются от мандатов, еще один думает

В Верховной Раде зарегистрированы заявления о сложении полномочий народного депутата 9 из 10 членов правительства. Об этом сообщает газета "Дело" в №196 от 15 августа 2006г.

9 депутатов Верховной Рады просят парламент досрочно прекратить их депутатские полномочия из-за перехода на работу в Кабмин. Как сообщили газете «Дело» в Комитете по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады, девять из десяти вышеперечисленных министров уже подали соответствующие заявления о сложении депутатских полномочий. «Их заявления зарегистрированы. На первом же заседании комитета их рассмотрим и подготовим проекты постановлений. Скорее всего, это произойдет 6 сентября».

Единственным совместителем остается министр юстиции Роман ЗВАРИЧ. Его помощники заявили «Делу», что министр пока не готов давать комментарии на эту тему. «Сейчас он только знакомится с делами министерства. Ему нужно войти в ритм, освоиться в министерстве. У него очень много работы, и ему некогда давать комментарии. Через три недели Роман Михайлович проведет брифинг и ответит на все вопросы», — заявили помощники Р.ЗВАРИЧА.

Вскоре после назначения министром Р.ЗВАРИЧ заявил, что чувствует себя в Кабмине ЯНУКОВИЧА не очень комфортно, но решение — остаться в правительстве или в парламенте — зависит от того, войдет «Наша Украина» в коалицию или нет. После 19 августа по представлению регламентного комитета спикер Александр МОРОЗ своим распоряжением имеет право заблокировать карточку Р.ЗВАРИЧА для голосования, прекратить выплачивать ему заработную плату и компенсировать другие расходы, связанные с депутатской деятельностью.

Даже если судебного иска не последует, депутат Р.ЗВАРИЧ автоматически потеряет министерский портфель. Ст. 7 Закона «Об особенностях увольнения с должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности» предусматривает, что акт о назначении депутата министром теряет силу, если полномочия народного депутата не приостановлены в установленном законом порядке. «МОРОЗ как председатель Верховной Рады может подать судебный иск в отношении ЗВАРИЧА», — считают в регламентном комитете.

В начале сентября, когда парламент проголосует о сложении полномочий с 10 депутатов-министров, Верховная Рада пополнится 11 (учитывая место В.ЯНУКОВИЧА) новыми лицами. По квоте Партии регионов пройдут шесть депутатов. Вице-президент акционерного коммерческого банка «Имексбанк» Игорь МИТРОШКИН из Одессы, генеральный директор николаевского предприятия «Терминал-Укрпищесбытсырье» Владимир ФАЛЬКО, киевский пенсионер Василий ДЕМЧИШИН, помощник-консультант народного депутата Михаил РАЗГОНЯЕВ, первый заместитель председателя Житомирского областного отделения Партии регионов Николай ЯКИМЕНКО и бригадир проходчиков отдельного подразделения «Шахта «Добропольская» Владимир ЛИТВИНОВ.

Квота «Нашей Украины» — три бывших народных депутата Сергей БЫЧКОВ, Владимир ШКЛЯР и Алексей КОЗАЧЕНКО. СПУ — помощники-консультанты народных депутатов Василий БОГАЧУК и Геннадий САВОСИН. В случае если Валентину СЕМЕНЮК оставят руководить Фондом государственного имущества, в парламент попадет и первый заместитель председателя Госкомитета Украины по делам ветеранов Юрий ЗУБКО.

Депутатов-министров в новом правительстве десять. Пять из них — члены фракции Партии регионов: первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ и министр охраны окружающей среды Василий ДЖАРТЫ. Три «нашеукраинца» — министр юстиции Роман ЗВАРИЧ, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК и министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО. Два социалиста — министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ и министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО.