Обама выдвинул кандидатуру Йованович на должность посла в Украине

"Мари Л.Йованович, Коннектикут, кадровый член высшего дипломатической службы, ранг министра-советника, на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Украине", - говорится в сообщении Белого дома.

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Как напоминает Посольство США в Украине, 18 мая Обама объявил о своем намерении назначить Йованович послом США в Украине.

В ожидании утверждения ее на этой должности Сенатом, посол Йованович выразила надежду, опираясь на достижения своих предшественников в Киеве, и в дальнейшем укреплять отношения между Соединенными Штатами и Украиной.

Кадровый дипломат в ранге советника первой степени, посол Йованович сейчас работает деканом факультета иностранных языков Института дипломатической службы при Государственном департаменте США. Эту должность она занимает с 2014 года.

С 2013-го по 2014 год Йованович была заместителем директора школы им. Эйзенхауэра при Национальном оборонном университете США. Она работала заместителем руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США с 2011-го по 2012 год, а затем первым заместителем в 2012-2013 годах. Также она была послом США в Кыргызстане в период с 2005-го по 2008 год и послом США в Армении с 2008-го по 2011 год.