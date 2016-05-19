Корбан поздравил жителей Днепра с обновленным названием города

"Именно эта, первая часть, из бывшего названия Днепропетровск, полноценно отвечает могуществу и силе людей, которые тут живут – людей, которые остановили войну и стали форпостом для всей Украины. Наконец из названия убраны все исторические, ненужные наслоения", - написал Корбан на своей странице в Facebook.

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Он отмечает символизм того, что город переименовали в третий четверг мая, который уже традиционно стал Днем украинской вышиванки.

"Отдельно хочу выразить благодарность народному депутату и моему другу Андрею Денисенко за законопроект о переименовании города.Он не побоялся ретроградов и взял на себя важную историческую миссию. И теперь наш город называется так, как его принято было называть долгие годы", - написал Корбан.