Израиль продолжит охоту на лидеров ”Хизбаллы”

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с обращением к депутатам Кнессета, в котором подтвердил свою решимость продолжать преследование и уничтожение лидеров движения "Хизбалла".

В обращении, которое транслировалось телеканалом CNN, Ольмерт взял на себя всю полноту ответственности за решения, принятые в ходе конфликта, за действия гражданских служб внутри страны и военных на полях сражений.

При этом глава израильского правительства отметил, что в ходе противостояния движению "Хизбалла" был нанесен сокрушительный удар, от которого оно нескоро оправится. Он также подчеркнул, что одним из итогов операции ЦАХАЛа в южном Ливане стало полное изменение стратегического баланса сил в регионе.

Признав, что и Израиль заплатил очень высокую цену в ходе месяца боев и обстрелов, Ольмерт отметил, что весь мир убедился в том, что Израиль не потерпит вылазок против своих граждан.

Выступление израильского премьера было приурочено к наступлению перемирия, которое, как надеются и в Израиле, и в Ливане, должно стать первым шагом по направлению к прочному миру.

Лента.ру