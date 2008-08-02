В понедельник Ющенко приедет в разрушенные Черногузы

На Буковине 4 августа ожидается приезд Ющенко

Черновцы. 2 августа. УНИАН. 4 августа в Черновицкую область ожидается приезд Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления информационной политики Черновицкой областной государственной администрации Богдан ОНУФРИК.

Сегодня же, 2 августа, на Буковину прибудет министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, чтобы лично осмотреть масштабы катастрофы, которая произошла в области в результате наводнений, сказал Б.ОНУФРИК.

В пресс-службе Черновицкой ОГА сообщили УНИАН, что согласно предварительной программе пребывания на Буковине Президента В.ЮЩЕНКО, он намерен посетить несколько наиболее пострадавших сел, в том числе село Черногузы Выжницкого района, где масштабный оползень разрушил полностью почти половину села. Потом Президент проведет рабочее совещание по вопросам ликвидации последствий стихии в ГУ МЧС в Черновицкой области, а также примет участие в проводах на отдых в «Артек» детей из пострадавших от наводнения районов Буковины.