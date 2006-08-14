План рабочего визита Януковича в Сочи

15-16 августа с.г. состоится рабочий визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Российскую Федерацию (г. Сочи).

В ходе визита будет обсуждаться широкий круг вопросов украинско-российского сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере, взаимодействия наших стран в топливно-энергетическом комплексе, производственной кооперации и т.д., сообщает пресс-служба МИД Украины.

В рамках визита состоятся украинско-российские межправительственные переговоры.

Предусматривается, что во время визита состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Премьер-министр Украины приглашен также принять участие в ряде протокольных мероприятий в рамках неформального саммита ЕврАзЭС, который будет проходить в те же дни в Сочи, отмечает МИД.