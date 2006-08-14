Янукович в России будет торговаться за доллар

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ допускает возможность пересмотра газовых соглашений с Россией исключительно в направлении снижения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На 2006 год мы ничего не будем менять (в условиях «газовых» соглашений - УНИАН). Если будет возможность изменить цену, я имею в виду, немного сделать ниже, мы будем к этому стремиться. Если, условно говоря, нам удастся снизить цену хотя бы на доллар, это будет достижение», – сказал он.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ сказал, что не готов ответить на вопрос о возможности пересмотра «газовых» соглашений на 2007 год. При этом он добавил, что об этом можно будет говорить только после переговоров с российской стороной и консультаций с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, поскольку он согласовывал данные договор.

В этой связи В.ЯНУКОВИЧ еще раз подчеркнул, что новое правительство является правопреемником правительства Юрия ЕХАНУРОВА, поэтому не будет пересматривать принятые им решения в случае их соответствия национальным интересам.

«Если это будет в интересах Украины, мы будем изменять, если это не будет, то не зависимо, какое правительство, каких времен, мы ничего не будем изменять», - резюмировал премьер.

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго». В свою очередь «РосУкрЭнерго» покупает газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом ставка за транзит российского газа в Европу по территории Украины увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара за 1 тыс. кубометров на 100 км.

2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «Укргаз-Энерго» для поставок газа в Украину. ЗАО «Укргаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

Официальные лица Российской Федерации, в том числе "Газпрома", не раз заявляли, что Россия не намерена пересматривать газовое соглашение с Украиной.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО также заявлял, что считает нецелесообразным пересмотр газового соглашения с Россией.

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