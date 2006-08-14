Янукович сделает несколько шагов навстречу людям
16:20, 14 августа 2006Политика
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Премьер отмежовывается от популизма
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает учесть в программе правительства программу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “10 шагов навстречу людям”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
“Мы договорились с Виктором Андреевичем, что мы обязательно учтем программу Президента, которую поддержал народ на выборах”, - сказал премьер.
В то же время он отметил, что пока не готов сказать, насколько удастся учесть все пункты президентской программы.
При этом, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство не будет делать популистских обещаний, а только будет брать на себя такие обязательства, которые сможет выполнить.
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