Безвизовый режим между Украиной и ЕС не предусматривает права на работу в Евросоюзе - еврокомиссар

Об этом говорится в заявлении Аврамопулоса по итогам его визита в Украину, сообщает Представительство ЕС в Украине.

"Сейчас наше предложение относительно безвизовых поездок для Украины находится в руках Совета ЕС и Европейского парламента, и я искренне надеюсь на то, что они примут его как можно скорее", - подчеркнул Аврамопулос.

По его словам, безвизовый режим касается усиления деловых, социальных и культурных связей между Евросоюзом и Украиной.

Также комиссар ЕС по вопросам миграции отметил, что речь идет об укреплении межчеловеческих контактов между гражданами стран-членов ЕС и Украины.

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"Конечно, освобождение от получения визы не предусматривает права на работу в ЕС, а надлежащее соблюдение безвизовых правил будет важным", - подчеркнул Аврамопулос.

Учитывая это, еврокомиссар заявил: "Однако я знаю, что украинское правительство уже начал информировать своих граждан об этом. Позвольте, пожалуйста, мне в завершение сказать, что я ожидаю момента, когда украинские граждане начнут путешествовать по нашей Шенгенской зоне без виз. Это будет момент, которого Украина и ее народ заслуживают".

Аврамопулос подчеркнул, безвизовый режим является большой возможностью для ЕС и Украины стать ближе друг к другу.