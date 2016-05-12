Луценко не видит Сакварелидзе в ГПУ, поскольку тот "выбрал политику"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что дружит со Сакварелидзе с 2008 года, и "все эти месяцы мы с ним в переписке".

"Уважаю его, но думаю, что он может помогать в качестве члена коллегии, наблюдательного совета. Но по сути Давид выбрал политику. Простите, но политика в ГПУ может быть только одна, которая определена в Конституции и в других законах Украины", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта заместитель генерального прокурора - прокурор Одесской области Сакварелидзе был уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ тогда отмечалось, что генпрокурор Виктор Шокин привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Позже Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение самого Шокина с должности генпрокурора.

Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности замгенпрокурора стала его борьба с воровством, коррупцией и круговая порука в прокуратуре.

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После увольнения Сакварелидзе сообщил, что 29 марта встречался с президентом Петром Порошенко.

По его словам, президент заявил, что увольнение Сакварелидзе не было с ним согласовано.