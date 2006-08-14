Янукович встретится сперва с Путиным, а потом с Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе официальной поездки на саммит ЕврАзЭС в Сочи намерен встретиться с президентами РФ – Владимиром ПУТИНЫМ, Казахстана – Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и Узбекистана – Исламом КАРИМОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ходе встречи с Президентом Казахстана будет обсуждаться вопрос участия Украины в реконструкции узбекского участка газопровода, через который поставляется туркменский газ.

Премьер отметил, что участие в данном проекте позволит Украине получить дополнительные объемы газа в объеме 5-6 млрд. кубометров.

При этом он отметил, что уже разговаривал с Президентом и получил ответы на все интересующие его вопросы.

«Я уже имел разговор с Президентом и получил все необходимые ответы на те вопросы, которые меня интересуют. Поэтому я буду встречаться с Виктором Андреевичем сразу после работы межправительственной комиссии в Сочи», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, саммит ЕврАзЭС пройдет 15-16 августа в Сочи.