Янукович не приедет в Киев на допрос, поскольку ему в Украине "угрожает опасность" - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил один из адвокатов экс-беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина Александр Горошинский.

В качестве аргумента, почему защита настаивает на дистанционном допросе Шуляка и Януковича, адвокат напомнил слова экс-президента о том, что его автомобиль, когда он покидал Украину в феврале 2014 года, «обстреляли и был ранен его телохранитель».

В свою очередь представители Генеральной прокуратуры не видят проблемы в допросе Януковича и Шуляка в режиме видеоконференции, если таковая будет организована с соблюдением всех требований уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, что в судебном процессе по делу российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева их защитники также ходатайствовали о дистанционном допросе граждан Украины - «милиционеров» так называемой «ЛНР», ссылаясь на то, что на территории Украины им грозит опасность. Однако Голосеевский суд отказал в дистанционном допросе этих лиц, отметив, что защита обвиняемых не предоставила доказательства такой опасности.

Читайте такжеЯнукович снова уверяет, что не давал приказ силой подавить Майдан

Напомним, Святошинский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты экс-беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина о допросе Януковича и Шуляка в качестве свидетелей.

Экс-беркутовцев Зинченко и Аброськина подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-беркутовцев: двух бойцов Александра Маринченко и Сергея Тамтуры и заместителя командира киевского полка спецподразделения МВД “Беркут” Олега Янишевского.

Читайте такжеЯнукович и Азаров получили российское гражданство - Transparency International

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

18 февраля в ГПУ заявили, что намерены дополнить статьей о теракте обвинения Аброськину и Зинченко.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд Киева.