Патрульная полиция начала работу в Сумах, на очереди - Славянск и Мариуполь

Как сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, уже вечером 25 патрулей выйдут на первое дежурство по улицам областного центра.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, руководство главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, представители других правоохранительных структур, а также руководители города и области.

В новом патруле будут нести службу 70 женщин и 35 бойцов АТО. Возглавил Управление патрульной полиции города Сумы Андриян Горбачевский.

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"Следующая новая патрульная полиция заработает уже в ближайшие дни в Славянске, Краматорске, Северодонецке, Лисичанске и Мариуполе", - говорится в сообщении.

Патрульная полиция в этих городах должна заработать к июню.

В МВД напомнили, что патрульная полиция уже работает в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Ужгороде, Мукачево, Николаеве, Луцке, Хмельницком, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Херсоне, Чернигове, Виннице, Кременчуге, Черкассах, Полтаве, Тернополе, Житомире, Борисполе, Черновцах, Запорожье, Ровно и Кировограде.