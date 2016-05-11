В Киеве задержали группу криминальных "авторитетов" во главе с "вором в законе"

Об этом пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик написала на своей странице в Facebook

«Киевские оперативники задержали группу криминальных «авторитетов» во главе с «вором в законе». Спецоперацию сотрудники уголовного розыска с привлечением спецподразделения провели вчера вечером в Оболонском районе столицы во время воровской «сходки», - сообщила она.

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«Когда мы получили оперативную информацию о том, что в Киеве должна состояться встреча криминальных «авторитетов», сразу начали комплекс мероприятий. В результате в помещении кафе на улице Героев Сталинграда задержали восьмерых криминальных «авторитетов» и одного «вора в законе» по кличке «Куцу». Все криминальные «авторитеты» – уроженцы Донецкой области, а «Куцу» - гражданин другого государства. Во время «сходки» главным вопросом было обсуждение «результатов» преступной деятельности, а также передел сфер влияния на территории Одесской области, городов Одесса, Горловка и Бахмут», - цитирует начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко пресс-секретарь столичной полиции.

По словам Блищик, шесть фигурантов в прошлом неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в частности, за убийство, бандитизм, нанесение тяжких телесных повреждений, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, грабежи, разбои и угоны автомобилей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции. Проводится тщательная проверка указанных лиц к совершению правонарушений на территории Киева и других регионов государства.