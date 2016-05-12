Омбудсмен просит заблокировать доступ к сайту "Миротворец", который "слил" данные о журналистах

Об этом говорится в заявлении омбудсмена, передает ее пресс-служба.

"11 мая Валерия Лутковская в который раз обратилась к Службе безопасности Украины и главе Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе с рекомендацией принять меры по прекращению незаконного сбора и распространения персональных данных лиц на сайте "Миротворец", а также обеспечить блокировку доступа к указанному сайту на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Лутковская убеждена, что нарушение права на защиту персональных данных уже приобрело признаки системного характера, поэтому необходимо принять действенные меры для пресечения этого явления.

Читайте такжеОБСЕ обеспокоена безопасностью аккредитованных в "ДНР" журналистов из-за публикации их данных

Как сообщал УНИАН, возмущение представителей журналистского сообщества вызвала публикация 10 мая на сайте "Миротворец" данных украинских и иностранных работников СМИ, которые получали аккредитацию в так называемой "ДНР" в период 2014-2016 годов. Кроме имен журналистов, обнародованы их телефонные номера, электронная почта и период пребывания на оккупированных территориях.