”Помаранчевые” министры не пришли на заседание правительства

Ни один из министров из квоты президента не явился на заседание правительства в понедельник.

Как сообщает 5 канал, на заседании Кабмина под председательством премьера Виктора Януковича не было ни министра иностранных дел Бориса Тарасюка, ни министра обороны Анатолия Гриценко, ни министра внутренних дел Юрия Луценко.

Как известно, ранее Луценко заявлял, что ему некомфортно работать в правительстве Януковича и самыми трудными для него будут заседания Кабмина.

Украинская правда