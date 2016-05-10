Рабочий визит Порошенко в Великобританию перенесен

Решение принято в связи с ситуацией, сложившейся вокруг избрания нового Генерального прокурора и не одобрением парламентом законов, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным Валютным Фондом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сейчас это те реформы, которые нужны стране. Это тот случай, когда внутренняя политика вносит коррективы в международную деятельность. Я продолжу консультации с депутатами», - прокомментировал Порошенко решение о переносе визита.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований” под регистрационным номером 4469.

Как передает корреспондент УНИАН, голосование проходило дважды, но ни разу законопроект не получил необходимых 226 голосов.

При первом голосовании было 224 голоса - “за” из 327, а при втором голосовании - 221 из 328.

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Данным законопроектом предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Как известно, в действующем законе “О прокуратуре” на должность генпрокурора может претендовать человек с высшим юридическим образованием и стажем работы в области права не менее 10 лет.

Как известно, ведутся разговоры о возможности назначения на должность генпрокурора лидера фракции «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко, однако его кандидатура не соответствует ряду требований к кандидату на эту должность, которые предусмотрены действующим законом о прокуратуре.

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Во время голосования депутаты неоднократно заявляли о нарушении регламента Верховной Рады, в частности, указывали на то, что доработанный законопроект был только сегодня зарегистрирован перед голосованием, и не прошел рассмотрение профильного комитета.

Не поддержали данный законопроект фракции: Радикальная партия, «Батькивщина», «Самопомич» и «Оппозиционный блок».

Председатель ВР Андрей Парубий даже предлагал рассматривать данный законопроект по особой процедуре, то есть принимать одновременно в целом, несмотря на то, что есть возражения ряда депутатов по поводу того, чтобы законопроект принимался сегодня в первом чтении и в целом как закон.