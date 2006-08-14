Янукович почувствовал в Крыму сладкую жизнь

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил создать рабочую группу для изучения и улучшения ситуации в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Нужно создать рабочую группу. Я даю такое поручение», - сказал он. При этом премьер выразил убеждение в необходимости на кратчайший срок назначить председателем группы одного из вице-премьеров.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что эта территория имеет многое проблем, таких, как отведение земель и обустройство крымских татар, пребывание Черноморского флота Российской Федерации, и ряд экономических проблем. «Если посмотреть на экономику и на города крымские – они все запущены», - сказал премьер.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, конечно, многое делалось для развития Крыма, но теперь нужно все эти меры систематизировать.

Премьер еще раз вспомнил свою поездку в Ялту 11 августа, во время которой, по его словам, он убедился в том, что местная власть не работает так, как нужно. «Я почувствовал там сладкую жизнь», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.