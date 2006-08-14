Мороз опередил ”Нашу Украину” на 15 минут

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что если бы СПУ не примкнула к коалиции с Партией регионов, то «Наша Украина» уже через 15 минут сама бы заключила союз с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом А.МОРОЗ заявил в интервью «Газете.Ru».

А.МОРОЗ сказал, что в день его избрания спикером, 6 июля, «Партия регионов и «Наша Украина» должны были подписать коалицию «двоих». Они опоздали буквально на пятнадцать минут. Началась сессия, и мы объявили другую коалицию, хотя в «Нашей Украине» все было готово к подписанию».

Отвечая на вопрос, что заставило его перейти из «оранжевой» коалиции в «антикризисную», А.МОРОЗ подчеркнул, что «оранжевой» коалиции в 2006 году вообще не было. 22 июня была создана коалиция демократических сил, потому что наша партия в группу «оранжевых» никогда не входила». По словам лидера социалистов, «мы персонально поддержали ЮЩЕНКО на президентских выборах, а коалиция под названием «Сила народа», которую также называли «оранжевой», распалась еще во время антикоррупционного скандала в сентябре прошлого года. Тогда они (Петр ПОРОШЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО – «Газета.Ru») между собой перегрызлись, видимо, не поделив портфели, преференции и тому подобное».

А.МОРОЗ признал, что, действительно, большая часть общества связывала свои ожидания именно с «оранжевой» коалицией. И он считает, что возможности сохранить коалицию демократических сил были: «И я их предлагал как Президенту, так и представителям «Нашей Украины», Блоку Юлии Тимошенко». По словам А.МОРОЗА, «речь шла о том, что фракция Социалистической партии проголосовала бы за любую другую кандидатуру на пост председателя Верховной Рады, кроме Петра ПОРОШЕНКО. В случае назначения его на пост спикера задумывался сценарий (я имею в виду «нашеукраинцев») разрушения коалиции демократических сил для того, чтобы навсегда расстаться как с Блоком Юлии Тимошенко, так и уничтожить социалистов. Я это все видел, просчитывал и откровенно говорил «Нашей Украине» и Президенту: возьмите любую другую кандидатуру на пост спикера – Юрия ЕХАНУРОВА, Анатолия КИНАХА, Романа ЗВАРЫЧА, Бориса ТАРАСЮКА. Так нет! Очевидно, предполагался именно такой вариант – конфликт между Юлией ТИМОШЕНКО, которой в коалиции был обещан пост премьера, и Петром ПОРОШЕНКО. Через три месяца правительству ТИМОШЕНКО парламент объявил бы недоверие и отправил в отставку».

Потом, утверждает А.МОРОЗ, «Наша Украина» предполагала начать формирование коалиции с чистого листа с Партией регионов. Поэтому у меня не было другого выбора: либо идти в политическое небытие, я подразумеваю Соцпартию, либо делать то, что было необходимо для Украины, – соединить «Нашу Украину» и Партию регионов. Я считаю, что в итоге все было сделано в соответствии с Конституцией».