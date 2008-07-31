Единый Центр требует от БЮТ сменить тон, когда говорят про Ющенко

Народный депутат Украины, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ выразила откровенную обеспокоенность тональностью заявлений народного депутата (фракция БЮТ) Виктора УКОЛОВА относительно решения главы государства отдохнуть в Крыму.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ЕЦ.

«Бестактность и агрессивность одного из пиарщиков БЮТ Виктора УКОЛОВА, который публично подверг сомнению конституционное право Президента на отдых, в очередной раз доказывает, что в украинской политике до сих пор господствуют методы черного пиара и холуйства», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

При этом она добавила, что подобные заявления от БЮТ не первый раз озвучивают депутаты второго или третьего эшелона. «Серьезный и ответственный политик, независимо от политической конъюнктуры, не рискнет опуститься до заявлений такого уровня», - считает представитель ЕЦ. Упреки депутата от БЮТ в адрес главы государства, по ее словам, – “грязное политиканство” и полное отсутствие у автора заявления “хотя бы минимального политического образования”. “Даже при очень экстремальной ситуации Президенту не следует «стоять на табуретке» в зоне стихийного бедствия. У него немного иная конституционная роль”, – заверила Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, отпуск главы государства обычно имеет формальный характер, под него традиционно планируется ряд официальных встреч на высшем уровне, имеющие серьезное значение для всей страны в целом. Л.ОРОБЕЦ отмечает, что даже в отпуске Президент продолжает интенсивно работать, свидетельством чего являются поданные им на протяжении последних дней законопроекты относительно преодоления последствий наводнения, а также проведенные встречи, в частности с Президентом Армении.

«Мы с нетерпением ожидаем того мгновения, когда сможем увидеть, как депутаты от БЮТ болеют за пострадавших от стихийного бедствия во время голосования за президентские законопроекты. “Единый Центр” планирует быть на внеочередной сессии в полном составе, а не в пропорции «один к пяти», как это заведено у «дисциплинированного» БЮТ», – заверила Л.ОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 28 июля отбыл в Автономную Республику Крым, где проведет часть ежегодного отпуска.

Вместе с тем, по данным пресс-службы Президента, находясь в Крыму, глава государства будет перерывать отпуск, чтобы провести ряд рабочих поездок и встреч.

29 июля народный депутат от БЮТ Виктор УКОЛОВ выразил мнение, что Президент не имеет права отдыхать во время трагедии в государстве.

В частности, подчеркнул депутат, руководители государства не могут идти в отпуск в то время, когда в стране происходит трагедия общенационального масштаба. Именно такой трагедией является для Украины наводнение на Западной Украине, о чем свидетельствует и созыв по этому поводу Совета национальной безопасности и обороны, и объявление им чрезвычайного положения в шести областях, отметил В.УКОЛОВ.

Поэтому, по словам депутата, кажется крайне нелогичным и даже аморальным, когда Президент, который возглавляет СНБО, в разгар спасательных и восстановительных работ на Западной Украине отбывает на отдых в Крым.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о проведении чрезвычайной внеочередной сессии Верховной Рады Украины и об объявлении чрезвычайного положения в областях Западной Украины, которые пострадали в результате наводнений.

В тот же день председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 31 июля.