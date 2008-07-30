США всё равно, какого цвета правительство в Украине

Независимо от того, кто станет следующим президентом США, они и в дальнейшем будут поддерживать украинский "суверенитет, демократию и право избирать будущее". Об этом в интервью “5-у каналу” заявил заместитель г-осударственного секретаря США Дэниел ФРИД.

"Я не думаю, что будет какая-то разница. Мы едины как нация в своих намерениях поддерживать добрые отношения с Украиной", - сказал он.

При этом Д.ФРИД отметил, что в США так же нет "фаворитов" среди украинских политических сил, и они будут сотрудничать с любым украинским правительством. "Я очень уважаю Юлию ТИМОШЕНКО как премьер-министра, однако у нас нет фаворитов. Мы будем сотрудничать с любым премьером, которого изберет Украина", - сказал он. "Мы хотим демократического партнера в лице Украины. Мне все равно, какое правительство украинцы изберут, если это правительство будут избирать демократическим способом и оно будет оставаться функциональным. Мы хотим функциональное сильное украинское правительство. Мне все равно, будет ли оно оранжевым, голубым, разноцветным... Мне нужен партнер, с которым я могу сотрудничать", - прибавил Д.ФРИД.

В то же время заместитель Госсекретаря США отметил, что "длительный политический беспорядок в Украине значит", что двусторонние отношения теряют "возможности, время".

"Мы хотим работать с украинским правительством результативно, иметь общий подход к общим проблемам и мы очень на это рассчитываем", - приводит его слова "Украинская правда".