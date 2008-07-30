Активисты Компартии провели антинатовский пикет в Херсоне
19:07, 30 июля 2008Политика
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Акция продолжалась около часа
Представители КПУ провели в центре Херсона «антинатовский» пикет.
Как передает корреспондент УНИАН, около 50 сторонников КПУ собрались на акцию на центральной площади Херсона – площади Свободы.
Однако свой пикет коммунисты провели не возле памятника Ленину, как всегда, а из-за жаркой погоды в тени деревьев, возле кинотеатра «Украина».
Участники пикета держали в руках флаги с символикой КПУ, и различные плакаты с антинатовскими текстами. Также прохожим раздавалась прокоммунистические и антинатовские листовки.
Акция продолжалась около часа.
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