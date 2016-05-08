Порошенко в День памяти и примирения: весь цивилизованный мир стремится, чтобы трагедия не повторилась
Кроме того, президент обнародовал видео, на котором показаны три поколения украинских военных, которые защищали Родину.
Президент Украины Петр Порошенко в День памяти и примирения заявил, что весь цивилизованный мир стремится к тому, чтобы страшная трагедия Второй мировой войны не повторилась вновь.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«В День памяти и примирения чествуем тех, кто в течение долгих шести лет Второй мировой войны мечтал о первой минуте мира, которая наступила 8 мая 1945 года», - отметил президент.
«Весь цивилизованный мир стремится, чтобы страшная трагедия не повторилась вновь. Помним. Побеждаем», - добавил Порошенко.
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Кроме того, Порошенко обнародовал у себя на странице в соцсети видео, на котором показаны три поколения украинских военных, которые защищали Родину.
«Слава украинским воинам всех времен и всех поколений», - написал президент.