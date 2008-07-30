Проблема вырубки лесов «не такая уже кричащая» - консультант аппарата ВР

К дискуссии о причинах наводнения в западных областях Украины приобщились сотрудники Верховной Рады. Парламент 2000-го года наложил десятилетний мораторий на промышленную вырубку леса на горных склонах в Карпатском регионе, сказал «Немецкой волне» главный консультант аппарата Верховной Рады Виктор Вовк. Некоторые экологи связывают масштабы наводнения именно с вырубкой лесов.

«Хищнической» назвал массовую вырубку карпатских лесов в девяностых годах прошлого века Виктор Вовк. Он признал, что следствием этого стало значительное лишение горных склонов лесного покрова, который в настоящее время еще не восстановился. Со ссылкой на мнения депутатов парламентского комитета по экологической политике и природопользованию Вовк сказал, что сегодня проблема массовой вырубки карпатских лесов «не является такой кричащей», как в предыдущем десятилетии. Вместо этого происходит залеснение горных склонов, особенно тех, которые имеют наибольшую опасность паводковой угрозы. Сейчас парламентский экологический комитет, как сообщил Вовк, продолжает борьбу за создание современной экологической политики. В качестве доказательства он привел проект наложения моратория на вырубку зеленых насаждений в городах из-за неконтролированной застройки городских территорий.