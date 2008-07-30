Кучма считает, что Украина выложит за газ столько, сколько скажет Россия

Газ по европейским ценам Украина будет покупать уже в следующем году. Так считает бывший Президент Украины Леонид Кучма.

По его мнению, Киев говорит с Москвой на равных и демонстрирует готовность выложить сколько скажут. В действительности же Украина будет готова к мировым ценам не раньше чем через 3-4 года, отмечает 5 канал.

Леонид Кучма: "Я считаю, что цена будет европейская. Мы сегодня показали нашим партнерам главным, прежде всего с Россией, что Украина разговаривает с ней на равных. что мы готовы брать все, что они нам предложат. Предлагают там Европе 400-500 доларов - значит и мы будем брать."