Председателем правления НАК ”Нафтогаз Украины” стал Шелудченко

Кабинет Министров Украины своими постановлениями уволил с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра БОЛКИСЕВА и назначил на эту должность Владимира ШЕЛУДЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, представляя В.ШЕЛУДЧЕНКО коллективу «Нафтогаза» сегодня в Киеве. Ю.БОЙКО зачитал соответствующее постановление правительства.

Как сообщал УНИАН, В.ШЕЛУДЧЕНКО занимал должность первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с 24 января 2003 года по 30 марта 2005 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.