СНБО: правительству необходимо "как минимум" встретится с Vanco

С момента подписания (октябрь 2007 г.) соглашения о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd., по состоянию на сегодняшний день Украина могла бы получить в качестве инвестиций 100 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Борис СОБОЛЕВ на брифинге в Киеве.

«За то время, как действует соглашение, можно было бы освоить 100 млн. долл. инвестиций», - сказал он.

По его словам, для разрешения конфликта с компанией Vanсo правительству необходимо «как минимум» встретится с компанией. При этом он отметил, что такой встречи ни разу не было. Также правительству необходимо начать обговаривать план работы компании на 2008 год. «В этом году время уже потеряно», - добавил Б.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая.

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция), относительно конфликта по СРП.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».