Расследование полиции и ГПУ относительно трагических событий в Одессе необходимо объединить - Горбатюк

Об этом заявил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире "5 канала".

"Это расследование разделено на две части. Наше управление занимается расследованием относительно ненадлежащего обеспечения общественного порядка во время событий 2 мая в Одессе. А органы полиции расследуют события о массовых беспорядках и ненадлежащего исполнения обязанностей работниками ГСЧС. Если брать нашу часть работы, в настоящее время привлечено к ответственности двух человек - бывшего руководителя одесской милиции и его заместителя. Заместитель объявлен в розыск, так как он сбежал, а в отношении начальника обвинительный акт направлен в суд", - отметил Горбатюк.

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"Говорить о том, что в настоящее время нет результатов - невозможно, расследование движется. Единственное, на мой взгляд, необходимо объединять производство в отношении массовых беспорядков и относительно действий правоохранителей", - подчеркнул он.

"В настоящее время установлена ненадлежащая работа, бездеятельность, которая привела к тяжелым последствиям. В то же время работа по проверке возможной взаимосвязи между правоохранителями и Антимайданом продолжается в настоящее время, чтобы или исключить, или подтвердить это. Потому что в настоящее время не установлено достаточно данных, что оно было совместно с работниками правоохранительных органов, или каким-то образом координировалось. Но работа в этом направлении продолжается", - добавил начальник Управления спецрасследований ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300.