Янукович начал борьбу за пост президента?

Председатель Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК считает последние заявления Виктора ЯНУКОВИЧА удачным пиар-ходом в борьбе за пост Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВО «Свобода» заявил вчера поздним вечером в Житомирской областной филармонии на встрече с горожанами перед партконференцией областной ячейки объединения.

По его словам, большинство сделанных вчера в Донецке В.ЯНУКОВИЧЕМ заявлений направлено, прежде всего, на повышение рейтинга премьера. «Виктор ЯНУКОВИЧ предпринимает шаги, которые в перспективе покажут его как правильного премьера», - заметил О.ТЯГНИБОК, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА о намерении Украины разрабатывать газовые месторождения в Казахстане, Узбекистане и России.

О.ТЯГНИБОК выразил убеждение, что премьер действует не по собственному плану, а по разработанной его новыми имиджмейкерами схеме. «Это все ЯНУКОВИЧ не сам придумал, а ему это подсказали его новые имиджмейкеры», - сказал О.ТЯГНИБОК.

Он считает, что в последнее время Партия регионов практически перестала делать ошибки, которые делала раньше, и которые были, по словам О.ТЯГНИБОКА, недопустимыми в политике. О.ТЯГНИБОК заметил, что В.ЯНУКОВИЧ уже говорит более грамотно и лучше себя держит на людях. «Если раньше “регионалы” пользовались услугами российских имиджмейкеров и политологов, которые фактически не знали ситуации в Украине и сдирали с них деньги, то теперь взяли политологов украинских», - сказал О.ТЯГНИБОК.

Он также спрогнозировал последующие действия премьер-министра: «Сейчас ЯНУКОВИЧ будет делать все то, что должен был делать Виктор ЮЩЕНКО полтора года назад».

Комментируя вчерашнее заявление премьера о необходимости усиления вертикали исполнительной власти, лидер ВО «Свободы» отметил, что В.ЯНУКОВИЧ этим уже занимается. По словам О.ТЯГНИБОКА, в отличие от мягкого и демократичного В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ не «пожалеет никого, и шеи будет скручивать направо и налево».

Он также заявил о возможности проведения в Украине досрочных президентских выборов. «Собственно, на этом противовесе между демократичным ЮЩЕНКО и решительным ЯНУКОВИЧЕМ, когда народ нуждается в сильном Президенте, я не исключаю досрочных президентских выборов», - сказал О.ТЯГНИБОК.