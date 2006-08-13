Дракой в Бахчисарае руководил депутат Верховной Рады АРК

По информации Меджлиса крымскотатарского народа, драку на месте священного для мусульман места "Азиз", где в настоящее время находится стихийный рынок, устроили торговцы под руководством пророссийских политических сил и руководил этим процессом депутат Верховной Рады АРК из блока "За Януковича!", лидер Крымской организации партии "Русский блок", член президиума Русской общины Крыма Олег РОДИВИЛОВ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Меджлиса Лиля МУСЛИМОВА.

По ее информации, вчера в Бахчисарае проходило выездное заседание Меджлиса, на котором лидер Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ хотел ознакомить крымских татар с итогами его встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. По словам Л.МУСЛИМОВОЙ, глава Кабмина обещал, что рынок до 4 сентября будет закрыт, в противном случае - "будут применяться другие меры воздействия".

Также в ходе встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ был подписан протокол, в котором содержался пункт о закрытии рынка. По словам пресс-секретаря Меджлиса, протокол, предложенный М.ДЖЕМИЛЕВЫМ, кроме него самого, подписали мэр Бахчисарая Дмитрий КРЕТОВ, глава Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми УМЕРОВ, председатель Бахчисарайского райсовета Александр ТАРЯНИК и прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК. Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО не стал подписывать протокол, так как, по его словам, в нем не учитывался пункт о строительстве нового рынка. Воздержались от подписания протокола начальник крымской милиции Владимир ХОМЕНКО, начальник крымского управления СБУ Виктор КОЖЕЛЯНКО и глава Совмина АРК Виктор ПЛАКИДА. "С этим протоколом Мустафа ДЖЕМИЛЕВ хотел ознакомить крымских татар, которые находятся на "Азизе", кроме того, на заседании Меджлиса было принято решение, что на данной территории будут дежурить 20-30 человек, - сообщила Л.МУСЛИМОВА. - В этот момент подошла группа торговцев, среди них были замечены представители Русской общины Бахчисарая и депутат РОДИВИЛОВ, который раздавал листовки с призывом к активным действиям против крымских татар, затем началась драка".

Как сообщила пресс-секретарь Меджлиса, торговцы ругались матом, кричали "Долой УМЕРОВА!", "Долой Меджлис!", "ДЖЕМИЛЕВА на мыло!", "УМЕРОВ устроил крымскотатарскую республику в Бахчисарае!" и др. "Они кидали камни, дымовые шашки, били и переворачивали машины, били людей, в том числе стариков, с нашей стороны пострадало около двух десятков людей, повреждены камнями около 10 машин, были разбиты окна в машине народного депутата ДЖЕМИЛЕВА", - сообщила Л.МУСЛИМОВА.

В ходе этих событий представители Русской общины приняли резолюцию, в которой, в частности, сказано, что она призывает депутатов Бахчисарайского райсовета на своем заседании поднять вопрос об отставке главы райгосадминистрации И.УМЕРОВА, кроме того, пророссийские силы намерены организовать свой пикет возле рынка в Бахчисарае в противовес пикету крымских татар.

После этого в Бахчисарай прибыли дополнительные силы МВД, отряды "Беркута". ""Беркут" сделал несколько выстрелов в воздух, чтобы успокоить дерущихся", - сообщила Л.МУСЛИМОВА.

По ее информации, руководство Меджлиса позвонило пресс-секретарю В.ЯНУКОВИЧА Денису ИВАНЕСКО и пресс-секретарю Президента Виктора ЮЩЕНКО Ирине ГЕРАЩЕНКО. "Позвонили им, чтобы рассказать о ситуации в Бахчисарае", - заявила Л.МУСЛИМОВА.

Как сообщал УНИАН, крымские татары считают, что рынок потребительского общества в Бахчисарае занимает территорию древнего мусульманского кладбища "Азиз", поэтому требуют от торговцев перенести рынок в другое место. Их поддерживает бахчисарайский историко-культурный заповедник.

Руководство рынка не намерено убирать рынок. 8 июля в Бахчисарае на территории рынка произошла массовая драка славян и татар, в которой пострадало несколько человек. Протестные акции крымских татар продолжаются в Бахчисарае и в эти дни. В начале августа власти Бахчисарая обратились с письмом к руководству Украины и Крыма, в котором просили немедленно вмешаться в ситуацию с конфликтным рынком.

Еще 21 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попросил крымскую власть проинформировать его о решении ряда проблем на полуострове. В.ЮЩЕНКО направил письмо председателю Верховной Рады АРК Анатолию ГРИЦЕНКО и председателю Совета министров АРК Виктору ПЛАКИДЕ, в котором обратился к ним с просьбой в недельный срок проинформировать его о мерах, которые приняты для решения проблем автономии, среди которых - конфликта вокруг Бахчисарайского рынка.