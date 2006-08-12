Азаров: Украина примет участие в ЕЭП

Вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что европейский выбор Украины не противоречит интеграционным процессам, которые происходят в СНГ в рамках ЕЭП. Об этом он заявил во время встречи с послом Казахстана в Украине Амангильди ЖУМАМБАЕВЫМ в пятницу, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Украина примет участие в ЕЭП на принципах разноуровневой и разноскоростной интеграции с учетом норм и правил Всемирной организации торговли", - отметил Н.АЗАРОВ.

По его словам, среди торговых партнеров Украины Казахстан занимает 4-е место среди стран СНГ, однако такие показатели не полностью отображают потенциал двух государств.

В то же время казахский дипломат также выразил надежду, что товарооборот двух стран возрастет до конца года до 1,5 миллиардов долларов США.

Н.АЗАРОВ предложил Казахстану совместно