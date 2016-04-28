Австрия поддерживает санкции против РФ, несмотря на требования бизнесменов отменить их

Об этом сказала посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер во время представления Институтом мировой политики исследования "Аудит внешней политики: Украина-Австрия".

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Посол признала, что Австрия страдает от введенных против России санкций, и особенно это касается агропромышленного сектора, потому что австрийские фермеры вынуждены искать другие рынки для сбыта своей продукции.

Также посол отметила, что в настоящее время намного меньше российских туристов посещают Австрию, что, по ее мнению, связано с ослаблением российской национальной валюты, а это, в свою очередь, отчасти связано с санкциями.

Как отметила посол, представители бизнеса в Австрии "призывают остановить санкции против России".

"Но эти представители бизнеса представляют всю Европу, не только Австрию", - добавила Поппеллер.

При этом, говоря о санкциях, дипломат отметила: "Австрия поддерживает новые санкции против России. Нет сомнений относительно причин введения этих санкций. Австрия не признает незаконную аннексию Крыма. Австрия также хочет видеть прекращение войны на Донбассе, которая поддерживается Россией. Австрия полностью поддерживает территориальную целостность Украины".

Гермине Поппеллер добавила, что до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены, санкции будут оставаться в силе. В связи с этим она напомнила, что такое решение было принято Евросоюзом.