Порошенко поручил МИД сделать все, чтобы вернуть Веру Савченко в Украину
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отказ российских пограничников выпускать Веру Савченко с территории России.
Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"Поручил МИД сделать все для возвращения Веры Савченко в Украину. Генконсул Украины в Ростове на пути к месту задержания Веры Савченко", - говорится в сообщении.
ПП: Доручив МЗС зробити все для повернення Віри Савченко до України. Генконсул України в Ростові на шляху до місця затримання Віри Савченко— Петро Порошенко (@poroshenko) April 27, 2016
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Напомним, вчера вечером, 27 апреля, российские пограничники изъяли паспорт Веры Савченко и отказались выпускать ее за пределы России. Савченко заперлась в автомобиле с украинскими дипломатическими номерами, который был заблокирован.
Российские пограничники мотивируют свои действия тем, что Вера Савченко находится в федеральном розыске за якобы оскорбление чеченского судьи по делу украинцев Карпюка и Клыха.