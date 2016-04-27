Партия "Видродження" и УСПП подписали меморандум о сотрудничестве

Соглашение было подписано в среду в Киеве, при участии председателя партии «Видродження» Виктора Бондаря и президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха.

По словам подписантов, целью меморандума является сотрудничество в направлении законопроектной деятельности в части разработки экономических законов, которым, как отметил Бондарь, Верховная Рада уделяет сегодня мало внимания.

«Украине необходимо еще минимум 3 года постоянного роста промышленного производства, чтобы достичь уровня экономики двухлетней давности. Сегодня парламент рассматривает преимущественно политические вопросы. Я надеюсь, что вместе с УСПП мы сможем разработать пакет экономических законопроектов, принятие которых даст толчок для развития отечественной промышленности и поддержит бизнес», - заявил он после подписания.

По словам Бондаря, такой пакет законопроектов будет включать новые Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы, а также законопроекты относительно бюджетной децентрализации.

В свою очередь Кинах отметил, что Украине необходимы качественно новые законодательные изменения, а также четкая государственная политика для оживления экспортной отрасли.

«Сегодня структура экспорта Украины – это экспорт колониального государства. Сейчас до 70% всего экспорта составляет сырье, в то время как национальный машиностроительный комплекс «закрыл» год с падением более чем на 80%. Такими темпами Украина будет скатываться до сырьевого придатка развитых государств. Деловыми организациями, экспертами были разработаны антикризисные предложения, которые позволят стабилизировать экономику и вернуть ее к росту. Нам очень важно в данном контексте наладить действенное сотрудничество с парламентом и правительством, чтобы достичь качественных преобразований в стране», – сказал президент УСПП.

В течение двух недель подписанты планируют подписать дополнение к соглашению, где, в частности, указать конкретный перечень законопроектов, которые планируют разработать и ответственных за их реализацию.