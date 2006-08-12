Янукович о России, Морозе, УПА, нефтетрейдерах и СЭЗ

16:03, 12 августа 2006
Политика
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Пресс-конференция премьера в Донецке

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о намерения сгладить все острые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в Донецке.

«Я думаю, мы острые углы, как говорят, некоторые уберем», - сказал премьер. Он отметил, что у Украины никогда не было простых взаимоотношений с Россией. «Когда были заседания межправительственные, это был бой быков», - сказал премьер. В то же время он отметил, что стороны всегда пытались решать все вопросы «мирно» и с пониманием интересов друг друга.

Как сообщал УНИАН, 15-16 августа В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить Сочи, где примет участие в саммите ЕврАзЭС, а также проведет переговоры с главой Правительства России Михаилом ФРАДКОВЫМ.

Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Александр МОРОЗ будет очень эффективным спикером и называет незаслуженной критику в его адрес.

«На данном этапе как один из авторов Конституционной реформы, которая только стартовала и продолжается, он будет очень эффективен на этой должности», - сказал премьер. Он отметил, что Партия регионов в свое время согласилась на спикерство А.МОРОЗА исходя именно из таких соображений. Кроме того премьер отметил, что считает незаслуженной критику А.МОРОЗА. «Моя точка зрения, что несправедливо его, мягко говоря критиковали», - подчеркнул он.

Премьер планирует подписать меморандум с нефтетрейдерами 18 августа. «Думаю, к пятнице мы выйдем на подписание меморандума», - сказал украинский премьер. Как сообщал УНИАН, 10 августа В.ЯНУКОВИЧ заявил о намерении возобновить переговоры с нефтетрейдерами и подписать с ними меморандум.

Виктор ЯНУКОВИЧ называет вопрос о воинах УПА болезненным для общества и выступает против переписывания истории.

«Это очень болезненный вопрос для нашего общества», - сказал украинский премьер. При этом он подчеркнул, что сейчас уже не стоит переписывать историю, поскольку историческим событиям уже даны соответствующие оценки. В то же время премьер подчеркнул, что считает необходимым, чтобы новое поколение украинцев не выясняло отношений по этому поводу. «Мы должны искать путь примирения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает, что чиновники в исполнительной власти должны отказаться от популизма.

«Есть проблема: кто-кто очень сильно увлекся политикой из тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране. Не нужно ходить павлином, а работать на народ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он еще раз подчеркнул, что считает самой большой проблемой недостаток доверия народа к власти, и выразил убежденность в том, что чиновники должны говорить людям правду какой бы горькой она не была.

Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что при возобновлении льгот в СЭЗ необходим дифференцированный подход.

«Мы вернемся к каждому проекту, если там все в рамках закона – мы откроем им «зеленую дорогу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он также заявил, что от имени государства необходимо принести извинения тем инвесторам, которые тесно работали в рамках льготных режимов в свободных экономических зонах и территориях свободного экономического развития.

Премьер не исключает возможности разработки механизма кредитования предприятий ЖКХ для погашения долгов за газ. «Может быть это будут кредиты», - сказал он. При этом премьер подчеркнул, что правительство будет дифференцированно подходить к решению этого вопроса.

«Колхоза не будет», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. он также отметил, что правительство не сможет пойти на реструктуризацию долгов за газ, как об этом просили его во время совещания коммунальщики Донецкой области.

 

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