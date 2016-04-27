У Порошенко сегодня объяснят причины переноса саммита Украина-ЕС

С соответствующим объяснением выступит заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев, сообщили "ЕвроПравде" источники в АП.

По словам собеседника издания, на брифинге, который состоится 27 апреля в 12:00, Константин Елисеев, который занимается вопросом международного сотрудничества, даст разъяснения относительно причин переноса саммита.

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Напомним, 26 апреля корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter написал, что саммит Украина-ЕС, проведение которого было запланировано на 19 мая в Брюсселе, перенесен.

"Саммит Украина-ЕС, запланированный на 19 мая в Брюсселе, переносится. Украинскому правительству необходимо больше времени для проведения реформ", - говорилось в сообщении.