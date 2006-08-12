В ”Укравтодор” вернулся начальник кучминских лет
15:39, 12 августа 2006Политика
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Кабмин сменил руководителя Госслужбы автодорог
Кабинет Министров Украины своими постановлениями поменял руководителя Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Вадима ГУРЖОСА на Владимира ДЕМИШКАНА.
Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Донецке премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.
«Постановления подписаны», - сказал премьер.
Справка УНИАН. Владимир Федорович Демишкан з сентября 1998-го до сентября 1999 г. - заместитель министра транспорта. Потом - начальник Киевского областного управления строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог. В 2001-2004 годах занимал должность председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.
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