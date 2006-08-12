Депутаты БЮТ приняли решение пока не переходить в оппозицию

Депутаты Винницкого областного совета, избранные по спискам Блока Юлии Тимошенко, решили пока не переходить в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, обнародованном фракцией БЮТ на внеочередной сессии облсовета.

В соответствии с заявлением, „основные усилия фракция считает целесообразным направить на придирчивое изучение и отработку каждого вопроса своей позиции через призму стабильности власти в области и превращение Винницкой области в территорию устойчивого социально-экономического развития, обеспечение улучшения жизни каждого ее гражданина”.

Фракция БЮТ также заявила, что „подписание Универсала национального единства и избрание лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром Украины – не отвечает надеждам жителей Винницкой области на дальнейшее усиление Украины”.

В заявлении говорится, что депутаты от фракции БЮТ считают недопустимым факт бойкота частью депутатов Винницкого облсовета от других партий (не прибыли на сессию без уважительных причин или отказались от регистрации в сессионном зале) инициативы от депутатов фракции БЮТ о проведении внеочередной сессии облсовета 18 июля 2006 года. На сессии бютовцы планировали поставить на повестку дня вопрос относительно оценки общественно-политической ситуации в Украине.

Кроме того, депутаты от фракции БЮТ в своем заявлении предупредили, что в случае бойкота инициатив фракции депутатами облсовета от других политических сил, они будут применять конструктивные действия – не будут принимать участия в пленарных заседаниях совета, все депутаты фракции прекратят депутатские полномочия, что приведет к лишению совета правомочности и к необходимости внеочередных выборов, а также будут инициировать вопрос о переизбрании руководства совета.

Как сообщал УНИАН во время выборов 2006 года в Винницкой области фракция БЮТ набрала 29,56% голосов. По спискам БЮТ в областной совет прошли 42 депутата, которые создали фракцию БЮТ в составе 36 депутатов и фракцию Украинской социал-демократической партии (УСДП Василия ОНОПЕНКО) из 6 депутатов.