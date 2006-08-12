Янукович заявляет о слабости исполнительной вертикали

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости усиления вертикали исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время встречи с административно-хозяйственным активом Донецкой области.

«Мы имеем очень низкую эффективность вертикали власти», - сказал он. «Когда говоришь чиновникам, пока ему глубоко не посмотришь в глаза, он вообще не понимает чего от него хотят», - добавил В.ЯНУКОВИЧ. Украинский премьер подчеркнул, что по его мнению, исполнительная власть должна научиться своевременно реагировать на ситуацию в стране. Кроме того одной из своих задач на посту премьера, он назвал повышение уровня доверия народа к власти.