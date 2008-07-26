В Софии Киевской - торжественный прием от имени Ющенко и Варфоломея I

В Национальном заповеднике «София Киевская» состоялся торжественный прием от имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І по случаю празднования 1020-летия крещения Киевской Руси.

«Мы отмечаем 1020-летие крещения Украины-Руси как торжество духа, как большой день в жизни христианства и православия, как большой день в жизни европейского мира», - цитирует Президента его пресс-служба.

В.ЮЩЕНКО, приветствуя всех иерархов церквей и церковнослужителей, всех гостей в «Софии Киевской» напомнил, что Святая София является наивысшим символом духовной силы Украинского народа, «который соединяет нас с Константинопольской Церковью-матерью и в то же время со всем христианским миром».

«Я глубоко убежден, что визит Вселенского Патриарха и всех представителей православных церквей в Украине - это Божий знак и Божье благословение», - сказал Президент, поблагодарив ВАРФОЛОМЕЯ І и представителей церквей за духовную поддержку.

«Я верю, что в Вашем сердце любовью, сопереживанием и поддержкой отзывается стремление нашего народа возобновить всю справедливость своей национальной, государственной и духовной жизни», - отметил Глава государства.

Президент также выразил убеждение, что рядом с возрожденным Украинским государством встанет возрожденная Украинская Церковь «как опора собственного народа и большого единства православного мира».

На прием было приглашено около 900 гостей, среди которых, - чиновники, политики, представители местной власти, руководители делегаций зарубежных церквей и руководители заграничных дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

В частности, в торжественном мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, председатель организационного комитета по подготовке и празднованию в Украине 1020-летия крещения Киевской Руси Леонид КРАВЧУК, Секретарь СНБО Раиса БОГАТИРЕВА, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Также на официальном приеме присутствовали общественные и культурные деятели, ученые, журналисты и представители СМИ.