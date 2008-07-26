Варфоломей назвал Януковича "демократической оппозицией" (фото)

Сегодня не только украинский народ, но и все православие празднует великую дату – 1020-летие крещения Киевской Руси и за годы независимости Украины православие окрепло, оно развивается с каждым днем. На этом акцентировал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Вселенским Патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ I сегодня в Киеве.

Как передает персональный сайт В.ЯНУКОВИЧА, Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I поблагодарил лидера оппозиции за предоставленную возможность встретиться и отметил, что "если в стране существует демократическая оппозиция, это означает, что в Украине существует демократия".

"Мы желаем, чтобы в Украине – стране, которую мы очень любим, демократия всегда работала, и каждый мог свободно выражать свою точку зрения и свою веру, чтобы в стране всегда были стабильность и процветание", – подчеркнул Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ І.

В.ЯНУКОВИЧ выразил благодарность Вселенскому Патриарху ВАРФОЛОМЕЮ І за высказанные им добрые пожелания украинскому народу и всей Украине.

Лидер Партии регионов также отметил, что сегодня в Украине растет духовность – реставрируются старые церкви, строятся новые, увеличивается количество духовных учебных заведений.

"Духовность является основой и фундаментом развития любой демократии. Именно Киев 1020 лет назад стал центром духовности всей Руси. И сегодня мы поклоняемся тем святыням, которые есть в наших монастырях и наших церквях. Молимся Богу, чтобы он принес украинскому народу благодать", – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ І пригласил Лидера Партии регионов совершить визит в Константинополь.

Сегодня же Лидер Партии регионов примет участие во встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ в аэропорту "Борисполь".

Фото Андрея Мосиенко / УНИАН