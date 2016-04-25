Кабмин 27 апреля отменит санкции против Ирана – депутат

Об этом сообщила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook.

“В среду Кабмин наконец отменит санкции против Ирана. Такой долгожданный шаг лишь усилит сотрудничество между украинским бизнесом, представителями агросектора, пищевой промышленности. Об этом договорились с министром Климкиним и депутатами, которые готовят визит в Тегеран", - написала она.

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Также председатель комитета отметила, что снятие санкций является шансом для украинской аграрной, машиностроительной и образовательной отраслей выйти на новый перспективный рынок.

Как сообщал УНИАН, Иран заинтересован в поставках украинской агропродукции и готов предложить Украине альтернативу в поставах углеводородов, а также предлагает совместное использование новых транспортных коридоров на востоке.

Украина в 2016 году планирует возобновить сотрудничество с Ираном в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах после 11-летнего перерыва в связи с действием санкций. В мае-июне до Тегерана будет направлена торговая миссиа Украины.