Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Донецк с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, программой поездки предусмотрено возложение цветов к часовне «Погибшим на производстве», проведение совещания с административно-хозяйственным активом области и пресс-конференция.

Вечером премьер примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины футбольного клуба «Шахтер». Завтра премьер планирует вернуться в Киев.