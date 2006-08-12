Янукович прибыл в Донецк
11:28, 12 августа 2006Политика
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(программа визита)
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Донецк с рабочей поездкой.
Как передает корреспондент УНИАН, программой поездки предусмотрено возложение цветов к часовне «Погибшим на производстве», проведение совещания с административно-хозяйственным активом области и пресс-конференция.
Вечером премьер примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины футбольного клуба «Шахтер». Завтра премьер планирует вернуться в Киев.
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