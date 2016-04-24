Новиков: Ерофеев и Александров - не единственные военные РФ, задержанные в ходе боевых действий в Украине

Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".

"Они не единственные, есть еще такие, как они, именно российские военные, которых задержали на территории Украины во время боевых действий. Но они единственные, о которых широко известно, что они находятся... ну, не будем говорить в плену – под арестом они находятся, они задержаны. И насчет остальных - о них просто нет такой информации", - сказал адвокат.

По его мнению, это такая ситуация не является хорошей, потому что при наличии такой информации "было бы такое постоянное давление снизу на Путина: "освобождайте наших, вы пишете на майках, что мы своих не бросаем – так не бросайте, договаривайтесь, делайте обмен, чтобы они вернулись домой".

"Такого давления нет, и это нам усложняет наше дело и уменьшает нашу возможность к обмену", - добавил Новиков.

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Адвокат отметил, что уверен в том, что его подзащитную Савченко, разговоры об обмене которой на указанных двух российских спецназовцев идут последние недели, удастся вызволить из РФ. Но такой уверенности он не имеет в отношении других политзаключенных.

"Я уверен, что может раньше, может позже, таким образом или иным, мы ее вытащим из России. У меня нет такой уверенности относительно других, потому что, например, дело Сенцова и его группы, например, дело Юрия Солошенко, которому уже 74 года, он имеет проблемы с сердцем, он имеет онкологию и поэтому мы, наверное, не успеем его вытащить, пока он еще жив", - сказал он.

Новиков при этом заявил, что не имеет права комментировать решение украинского суда, которым Ерофеев и Александров были приговорены к 14 годам тюрьмы. К тому же, по его словам, он теперь является не только российским, но и украинским адвокатом.

"Во-первых, я не имею права, как адвокат. Ни как российский адвокат, ни как украинский адвокат, потому что меня недавно включили в единый реестр адвокатов Украины. Мне запрещено говорить на тему уголовных дел, в которых я не принимал личного участия", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что, по его информации, "украинская сторона не согласна вернуть их в обмен на кого-либо другого – ни Сенцова, ни на других" - только на Савченко. В противном случае Ерофеев и Александров останутся отбывать наказание в Украине.

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