Карпачева обвиняет власти Алушты в доведении женщины до самоубийства

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА обвиняет отдельных представителей власти Алушты и других лиц в том, что они своими действиями и бездеятельностью довели до самоубийства местную жительницу Наталию КОБЕЛЕВУ, которая 29 июня с.г. во время сессии городского совета выбросилась из балкона пятого этажа горисполкома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмана, переданном УНИАН.

По информации пресс-службы, в связи с этим резонансным событием Уполномоченный открыла производство. По ее поручению специалисты институции изучали на месте фактические обстоятельства трагедии.

8 августа Уполномоченный ВР по правам человека лично вручила представление по результатам проверки Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО по поводу грубого нарушения прав алуштинцев на землю. Результатом этого визита стало возбуждение Крымской прокуратурой уголовного дела по факту доведения до самоубийства Н.Кобелевой.

По убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, Н.Кобелева не сводила счеты с жизнью – ее бездушно раздавила система власти. Пресс-служба отмечает, что судьба доведенной до самоубийства жительницы Алушты вскрыла системные нарушения власть предержащими этого города действующего законодательства в сфере земельных правоотношений.

По информации пресс-службы, Н.Кобелева и ее соседи, которые на протяжении нескольких десятилетий расчистили пустырь, обустроив на нем небольшие садово-огородные участки, неоднократно обращались в Алуштинский горисполком, чтобы узаконить свое право на землю, однако получали отказы. В мае 2002 года горсовет своим решением отдал их огороды в 15-летнюю аренду фирме «Спортивный клуб «Алустон–98» под строительство спортивной базы. Как выяснилось во время проверки представителями Уполномоченного по правам человека, в действительности на выделенной земле площадью в 1 га планируется строительство элитного многоэтажного дома. Несмотря на то, что на этом участке за три года ничего не было построено, горсовет решением от 5 октября 2005 года дополнительно выделил СК «Алустон–98» еще полгектара земли.

При этом, отмечает в своем представлении Н.КАРПАЧЕВА, поражает позиция прокуратуры г. Алушты. Исполняющий обязанности прокурора А.МОГАРЫЧЕВ не обжалует решение горсовета о заключении договора аренды земли с СК«Алустон–98», а наоборот, в декабре 2005 года подает в интересах горсовета в Алуштинский городской суд исковое заявление с требованием, чтобы Н.Кобелева освободила земельный участок и снесла сооружения на ней, поскольку действиями Н.Кобелевой, как отмечается в заявлении, «нарушаются интересы государства» в сфере порядка пользования и охраны земель. 8 февраля 2006 года иск судом удовлетворяется.

То есть, констатирует Уполномоченный, для лишения простого человека единственного источника существования и содержания несовершеннолетнего сына – клочка земли площадью 4 сотки (о чем она неоднократно сообщала в своих обращениях в официальные инстанции города) – в угоду бизнес-структуре в Алуште была запущена и использована на полную мощность вся государственная машина – от суда и прокуратуры до горсовета.

Не соглашаясь с судебным решением, Н.Кобелева попыталась обжаловать его, но поданная ею апелляция так и «застряла» в Алуштинском городском суде, который отказался направить дело в Апелляционный суд АРК, мотивируя свои действия недостатками в оформлении апелляции. 11 мая 2006 года Апелляционный суд принял решение считать жалобу Н.Кобелевой неподанной.

Доведенная до отчаяния из-за невозможности узаконить земельный участок, которым ее семья пользовалась около 40 лет, женщина встала на пути движения трактора, сносившего сооружения на ее участке. В ситуацию вмешались работники Алуштинского горотдела милиции – двое участковых инспекторов, которые составили протокол о совершении Н.Кобелевой админправонарушения.

Кроме того, 29 июня 2006 года директор ЧП "КиевБудГранд" Д.РУСАНОВ (подрядчик строительства спортивной базы) и три не установленных следствием лица начали самовольно загружать в автомобиль личное имущество Н.Кобелевой. В ответ на оказанное сопротивление они избили женщину и привязали ее электрическим кабелем к дереву.

Последнюю попытку уладить спорный вопрос Н.Кобелева сделала в горсовете. Но, встретив нежелание городского головы В.ЩЕРБИНЫ даже выслушать ее, и при молчаливом созерцании за происходящим депутатов, женщина в знак протеста против произвола и бездушия должностных лиц ушла из жизни. Ее несовершеннолетний сын остался круглым сиротой.

7 июля прокуратура города по формальным основаниям отказала в возбуждении уголовного дела по данному событию, отмечает пресс-служба омбудсмана.

Проверкой представителей Н.КАРПАЧЕВОЙ установлено, что непосредственное отношение к трагедии Н.Кобелевой имеет один из бывших заместителей прокурора города. Сразу после сооружения своего элитного дома, расположенного рядом с земельными участками Натальи и ее соседей, он постоянно требовал немедленного освобождения ими приусадебных участков, угрожал поместить сына Н.Кобелевой в следственный изолятор, саму же Наталью – в психиатрическую больницу, а других – зарыть трактором. По его инициативе вырублены лесные насаждения, разобраны ограждения земельных участков и уничтожена система водоснабжения.

Все эти коллизии, однако, не помешали ему недавно получить должность судьи Алуштинского городского суда, отмечает пресс-служба.

Проверкой установлено грубое нарушение Алуштинской горсоветом ряда требований законодательства по земельным вопросам. Кроме того, обнаружена практика передачи земли в долгосрочную аренду иностранцам, а также значительное количество фактов выделения горсоветом земельных участков для должностных лиц, достаточно много из которых носят судейские мантии, а также разбазаривания государственной земли. При этом вопросы о выделении земельных участков в городе не освещаются местными СМИ.

Считая, что за вскрытыми фактами кроются серьезные проблемы с соблюдением прав и свобод человека при решении земельных вопросов Алуштинским горсоветом, Уполномоченный по правам человека просит Президента и Генерального прокурора дать поручение тщательно проверить приведенные в представлениях факты грубого нарушения конституционных прав жителей города Алушты, создать специальную комиссию с привлечением представителей Уполномоченного по правам человека, специалистов Госкомзема и народных депутатов Украины (при их согласии) для комплексной проверки фактов доведения Н.Кобелевой к самоубийству и разбазаривания земель в Большой Алуште.

Пресс-служба омбудсмана также сообщает, что 11 августа, во время рабочей поездки премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Автономную Республику Крым, в которой принимает участие Уполномоченный по правам человека, Н.КАРПАЧЕВА выступила на совещании с активом АРК. Она привлекла внимание к земельным проблемам, отметив, что земля Южного берега Крыма должна получить статус общенационального достояния украинского народа. Уполномоченный подвергла критике бездеятельность прокуратуры АРК, и в частности, прокурора Виктора ШЕМЧУКА, который фактически потакал прокуратуре Алушты, отказавшей в возбуждении уголовного дела по факту трагической смерти Н.Кобелевой. Потребовалось поручение Генеральной прокуратуры Украины, чтобы прокуратура АРК возбудила уголовное дело по факту доведения Н.Кобелевой до самоубийства.