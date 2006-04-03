Мороз настаивает на ускорении формирования коалиции

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ обратился с письмом к лидеру блока "Наша Украина" Юрию ЕХАНУРОВУ и лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, настаивая на ускорении формирования парламентской коалиции на основе Меморандума о создании коалиции демократических сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

"Проанализировав проект протокола о намерениях участников Коалиции демократических сил, считаю, что он является фактически отступлением от предыдущих договоренностей сторон, отраженных в тексте Меморандума о создании коалиции демократических сил Украины, и поэтому не может быть поддержан", - отмечается в документе.

Данный протокол был предложен 3 апреля 2006 года во время встречи Ю.ЕХАНУРОВА с А.МОРОЗОМ.

"Еще раз настаиваю на ускорении договоренностей и согласовании позиций между Вашими блоками с тем, чтобы на основе Меморандума поддержать Соглашение о создании парламентской коалиции в первый день работы Верховной Рады Украины пятого созыва", - подчеркнул А.МОРОЗ.